Для российских школ напишут единый учебник по физкультуре

Министерство просвещения России разрабатывает государственный учебник по физкультуре для школьников. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов сообщил журналистам на Всероссийском съезде учителей физической культуры. Он пояснил, что специалисты уже утвердили единую программу обучения, а теперь готовят для нее официальное пособие.

Министр подчеркнул, что школа закладывает основу здорового образа жизни каждого ребенка. По его мнению, уроки физкультуры имеют такое же большое значение, как и дисциплины, которые ученики сдают на едином государственном экзамене.

Сейчас ведомство активно работает над содержанием учебника. Власти планируют, что новая книга поможет сделать занятия спортом в школах более качественными и сформирует у детей правильное отношение к своему здоровью с ранних лет.

Ранее сообщалось, что российские школы полностью перейдут на единые государственные учебники по обществознанию к сентябрю 2027 года. Как сообщил ответственный секретарь профильной комиссии Владислав Кононов, первыми новые книги получат ученики девятых и десятых классов уже 1 сентября 2026 года.