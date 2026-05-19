Спикер Сейма Литвы призвал разместить в стране ядерное оружие

Литве нужно изменить свою конституцию так, чтобы была возможность при необходимости оперативно разместить на своей территории ядерное оружие. К этому призвал спикер Сейма Юозас Олекас.

Для этого нужно согласие Государственного совета по обороне, но в администрации президента Литвы уже выразили поддержку этой идее, отметил Олекас.

Ранее в Литве уже поднимался вопрос о размещении ядерного оружия, но пока решений нет. А президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на закон, разрешающий заход в порт Клайпеда судов с ядерным вооружением. По его словам, статья 137 конституции, запрещающая наличие оружия массового уничтожения на территории страны, является безусловной и не допускает исключений. Этот прецедент может иметь крайне неприятные последствия.

Но Сейм принял решение пересмотреть отклоненный законопроект, потому что Литва - член НАТО, а значит, нужен "ядерный зонтик" альянса. Значит ли это, что Науседа изменил свою позицию, покажут ближайшие события.

Ранее о желании разместить ядерное оружие на своей территории заговорили в Эстонии, Польше и Финляндии. Все страны оправдывают это "российской угрозой".

Согласно недавнему опросу, в Литве поддержали бы такую ​​конституционную поправку до 40% жителей, 28% - против, остальные не могут определиться.