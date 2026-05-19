Американцы признали, что лучшие времена США уже прошли

Накануне 250-летия США большинство американцев (59%) признало, что лучшие годы страны уже позади. Только 40% верят, что они еще впереди. Такие результаты опроса опубликовал Pew Research Center.

Американцы также гораздо более пессимистичны (44%), чем оптимистичны (28%), когда их просят сказать о том, какими будут США через 50 лет. При этом примечательно, что самыми пессимистичными относительно будущего оказались чернокожие (66%), испаноязычные (64%) и только потом белые (57%). То есть политика "расового разнообразия", которую проводят демократические президенты, ничуть не вдохновляет. Сторонники демократов чаще говорят, что лучшие годы страны остались позади (64%), а не впереди (34%). Среди республиканцев - 53% против 46%, но тоже перевес в сторону пессимистов.

Также не сильно влияют на мнение и доходы. Большинство взрослых с низким и средним уровнем дохода считают, что лучшие годы страны остались позади (по 61%). Среди американцев с высоким уровнем таких лишь чуть меньше - половина.

Характерно, что недавно американцы признали, что их сограждане - "морально неприемлемые" люди. Причем они так считают чаще, чем жители каких-либо других стран. Предыдущие исследования показали, что все большее число как республиканцев, так и демократов считают людей из другой партии аморальными. Видимо, американцы все меньше верят в свой "град на холме".