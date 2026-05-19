Через мессенджер Max пассажиры смогут проверять легальность таксистов

В мессенджер Max собираются интегрировать функцию проверки таксиста пассажиром. Для этого планируется интегрировать с мессенджером реестр официально зарегистрированных таксистов.

"На этот год мы собираемся провести соответствующую интеграцию с мессенджером Max, с национальным мессенджером. Идея очень проста: чтобы вы, как пассажиры, наши пассажиры, граждане, еще до посадки в транспортное средство могли сфотографировать государственный номер либо вбить его в мессенджер Max и сразу же получить ответ: легальный перевозчик или нет", - цитирует ТАСС директора ситуационного центра Минтранса РФ Александра Кислякова.

В Минтрансе считают, что это повысит безопасность перевозок. Как действовать при выявлении "нелегала" чиновник не сообщил.

Ситуационный центр Минтранса выступает оператором реестра легальных таксистов, созданного в 2023 году.