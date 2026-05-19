Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге гадалку, "снявшую порчу" с пенсионерки за украшения и яйцо, отправят под суд

В Екатеринбурге перед судом предстанет 35-летняя уроженка Вологодской области, похитившая у пенсионерки украшения и деньги под предлогом снятия порчи. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел 15 декабря прошлого года. По версии следствия, около 15.00 к 78-летней женщине возле ее дома на ул. Денисова-Уральского подошла незнакомка, которая заявила, что на той лежит проклятие, которое необходимо снять. Для этого всего лишь нужны полотенце, яйцо и золотые украшения. Будучи под впечатлением, пенсионерка принесла ей пару серег и кольцо со вставками из граната, но после завершения эзотерического обряда, гадалка потребовала уже 300 тыс. рублей.

Пенсионерка заявила, что у нее нет такой суммы. К тому моменту обвиняемая уже проникла в ее дом. Сначала потерпевшая достала из тумбочки 70 тыс. рублей, но, решив оставить их при себе, предложила в качестве оплаты украшения. Гадалка же хотела забрать и деньги, а потому, под предлогом ритуала, завернула их в газету, незаметно спрятала у себя, а на тумбочку положила уже пустую газету и наказала ни в коем случае не трогать сверток девять дней, чтобы не нарушить последнюю часть обряда.

После этого обвиняемая скрылась с места преступления, имея при себе 70 тыс. рублей и украшения более чем на 25 тыс. рублей. При расследовании выяснилось, что гражданка неоднократно была судима. Сейчас ее обвиняют сразу по двум статьям: ч. 2 ст. 159 УК РФ и п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Теги: Екатеринбург, гадалка, суд, прокуратура


