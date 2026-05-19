19 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Русы не против ящеров: эксперт одобрила игры с динозаврами в садиках

Игрушечные динозавры помогают дошкольникам развиваться и творить, поэтому воспитатели могут смело использовать их в детских садах. Такое мнение высказала ТАСС эксперт Минпросвещения и директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа. Доктор педагогических наук уверена, что такие персонажи отлично дополняют образовательную среду.

Международный день динозавров мир отмечает ежегодно в третий вторник мая, и в 2026 году праздник выпадет на 19 мая. Ранее в ведомстве звучали другие предложения: эксперт Елена Бочкина советовала убрать из групп единорогов, так как их нет в русском фольклоре, и заменить их конем Сивкой-буркой. Однако в случае с динозаврами специалисты видят только пользу.

Елена Приступа пояснила, что педагоги могут вводить динозавров в игровые сюжеты и занятия. Это учит детей договариваться между собой, распределять роли и правильно выражать сильные эмоции. Через игру малыши узнают много нового о мире животных и слушают интересные истории о прошлом планеты.

По словам профессора, динозаврики решают важные задачи: они удивляют, вдохновляют и мотивируют ребят учиться. Такие игрушки одновременно развлекают детей и помогают им общаться. В конце своего выступления эксперт напомнила, что взрослым нужно выбирать только сертифицированные и безопасные товары для детских игр.

Ранее власти Белогорского округа Амурской области сообщали, что подготовят для детских садов список запрещенных игрушек, куда включат кукол-монстров, изделия из токсичного пластика и опасные мелкие детали. Чиновники решили заменить вредные для психики и здоровья предметы на игровые наборы, которые отражают традиционные ценности, рассказывают об истории России и народных промыслах. 

