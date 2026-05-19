ПВО Эстонии впервые сбила украинский дрон над территорией страны

Система противовоздушной обороны (ПВО) Эстонии впервые самостоятельно сбила беспилотник над территорией страны. Об этом заявил глава минобороны Эстонии Ханно Певкур. По его словам, речь, вероятно, идет о дроне украинского происхождения.

Сегодня утром на юге страны была объявлена воздушная тревога, после чего был сбит БПЛА в районе Тарту над озером Выртсъярв. Как пишут местные СМИ, дрон следовал в сторону России.

В конце марта Прибалтика открыла воздушное пространство для пролета украинских беспилотников для атак по северо-западу России. В Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что украинский режим намерен использовать не только воздушные коридоры, ранее предоставлявшиеся странами Балтии, но и их территории для запуска беспилотников.