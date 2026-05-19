Экс-депутат думы ХМАО Марков уволен из Минприроды

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил замглавы Минпироды Евгения Маркова.

Он курировал департаменты леса и особо охраняемых природных территорий. Политик проработал в должности чуть более года, сообщает Минприроды России.

Марков родился 8 ноября 1973 г. До избрания в Госдуму – председатель фракции ЛДПР в думе Югры, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Депутат фракции ЛДПР в VII и VIII созывах Госдумы.

С 12 октября 2021 г. – замглавы комитета нижней палаты парламента России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. С 30 апреля 2025 г. по 18 мая 2026 г. – заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ.