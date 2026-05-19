Алексей Сатинов провел совещание с главами профильных комитетов и сотрудниками аппарата по подготовке очередного заседания Думы Нижневартовска

В Думе города Нижневартовска идет активная подготовительная работа к проведению очередного заседания городского парламента.

В частности, Председатель городского парламента Алексей Сатинов провел совместное совещание с руководителями профильных думских комитетов и сотрудниками аппарата по вопросам подготовки и проведения предстоящего 52-го заседания Думы города Нижневартовска.

Как сообщается на официальных страницах городской Думы в социальных сетях, народные избранники определили распределение по профильным комитетам внесенные в повестку вопросы. Также состоялось обсуждение организационных моментов по проведению предстоящих заседаний думских комитетов и городского парламента. На сегодняшний день в проект повестки предстоящего майского заседания Думы будет включено 13 вопросов.

27 мая депутаты Думы Нижневартовска разберут, обсудят и детально проработают все вопросы и протокольные поручения в рамках заседаний профильных комитетов.

Окончательное решение по всем обсуждаемым вопросам будет принято в ходе очередного заседания Думы Нижневартовска, которое, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Думы, состоится 29 мая 2026 года.