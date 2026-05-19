В ЕС выступили против убежища для военнообязанных украинцев

Европейский комиссар Илва Йоханссон, курирующая вопросы украинцев в ЕС, выступила с инициативой отменить предоставление убежища украинским мужчинам призывного возраста. Она считает, что это нелогично, когда военнообязанные украинцы, которым запрещен выезд из страны, получают временную защиту в ЕС. То есть ЕС как бы поощряет бегство украинцев из страны.

Эти слова прозвучали в контексте обсуждения дальнейшей судьбы украинских беженцев в ЕС после марта 2027 года, когда завершается действие текущей программы. Йоханссон уточнила, что дискуссии по данному вопросу еще не завершены и окончательное решение пока не вынесено. Но дала понять, что одним из рассматриваемых вариантов является продление программы, но с исключением из нее защиты для мужчин, годных к военной службе.

Недавно Йоханссон сообщила, что, вероятно, программу придется продлить еще на год - до марта 2028 года, а страны ЕС будут вынуждены согласиться.

Механизм временной защиты украинцев в ЕС был запущен в марте 2022 года, а затем неоднократно продлевался. В разных странах периодически звучат призывы прекратить "кормить украинцев", в целом правила для них ужесточаются.