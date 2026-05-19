19 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба РМК

В Екатеринбурге пройдет открытие сезона от "РМК Экстрим" с топовыми спортсменами

В воскресенье, 31 мая, в Екатеринбурге пройдут первые летние соревнования по экстремальным видам спорта. В новом скейт-парке проведут чемпионат Свердловской области по самокату, первенство и чемпионат Свердловской области по BMX, а также Кубок "РМК Экстрим".

Это событие ознаменует официальное открытие экстремального сезона от спортивного проекта "РМК Экстрим" Русской медной компании. Самокатеры, скейтеры и BMX-райдеры от трех лет поборются за чемпионские звания и ценные призы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, главным событием дня станет открытие самого большого скейт-парка на Урале (площадью 3 тысячи квадратных метров) с участием топовых райдеров России и мира. Хедлайнерами мероприятия станут 20 звезд экстремального спорта – участники Олимпийских игр по BMX Ирек Ризаев и Константин Андреев, победители международных соревнований по BXM и самокату Арсений Любишкин, Александр Моллаев, Иван Гребенюк, Илья Кузьминов, Владимир Алехин и другие.

Открытие экстремального сезона от спортивного проекта "РМК Экстрим" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Топовые спортсмены примут участие в открытии скейт-парка и в ярком зрелищном шоу. Они проведут мастер-классы по BMX и самокату, выступят в роли судей Кубка "РМК Экстрим", а также пообщаются со всеми желающими.

Кульминацией спортивного дня станут соревнования топ-райдеров. Самые зрелищные трюки, максимальная скорость и бескомпромиссная борьба – все это зрители увидят в финальном заезде. Победители заберут не только титулы, но и денежные призы.

"31 мая мы хотим не просто открыть сезон – мы хотим по-настоящему оживить весь парк. Чтобы здесь одновременно были спорт, музыка, энергия, дети с их первыми заездами, топ-райдеры России, семьи, эмоции и ощущение большого городского события. Для нас очень важно, что это будет не закрытая история "только для своих". Мы специально делаем мероприятие таким, чтобы человек, незнакомый с экстримом, мог прийти и влюбиться в него за один день: посмотреть на лучших спортсменов страны, попробовать что-то самому, привести ребенка на первый заезд или просто почувствовать эту атмосферу. Экстрим сегодня – это не субкультура для избранных, это огромное живое комьюнити, которое растет с каждым годом. И мы хотим, чтобы 31 мая Екатеринбург это увидел", - отметила директор "РМК Экстрим" Анна Веремеенко.

"РМК Экстрим" удивит не только спортивное сообщество, но и всех жителей Екатеринбурга. В скейт-парке пройдут активности для всей семьи: это и соревнования по беговелам для самых маленьких экстремалов, семейные квесты и конкурсы. Зрителей также ждут интерактивные фото- и видеозоны, съемки на камеру 360 для всех желающих, зона кастомизации одежды способом термопереноса, зона переводных тату, будут розыгрыши призов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

СОРЕВНОВАНИЯ "РМК Экстрим" (чемпионат Свердловской области по самокату, первенство и чемпионат Свердловской области по BMX)

9:30 – Регистрация участников (2020-2019 г. р., 2018-2017 г. р., 2016-2015 г. р., 2014-2013 г. р.)

10:30 – Тренировка спортсменов

11:10 – Соревновательные заезды

12:00 – ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

12:20 – Награждение: САМОКАТ 2020-2013 г. р.

11:00 – Регистрация участников (2012-2011 г. р., 2010-2009 г. р., 2008 г. р. и старше)

12:40 – Тренировка спортсменов

13:00 – Соревновательные заезды

16:00 – БАТЛЫ ТОП-РАЙДЕРОВ

16:45 – Награждение: БАТЛЫ и САМОКАТ 2012 г. р. и старше

15:30 – Регистрация участников (2020-2019 г. р., 2018-2017 г. р., 2016-2015 г. р., 2014-2013 г. р., 2012-2011 г. р., 2010-2009 г. р., 2008 г. р. и старше)

16:45 – Тренировка спортсменов

17:20 – Соревновательные заезды (скейтборд-стрит параллельно с ВМХ-парк, далее ВМХ-стрит)

19:45 – Награждение: ВМХ и СКЕЙТ

СЕМЕЙНЫЕ АКТИВНОСТИ:

10:00 – Соревнования по беговелу

10:00-19:00 – Семейные квесты, встреча с топ-райдерами, фото- и видеозоны, съемки на камеру 360 для всех желающих, зона кастомизации одежды, зона переводных тату, игра "Хватай-ка" с розыгрышем призов.

