Ан-2, совершивший экстренную посадку в Якутии, сгорел

Самолет Ан-2, экстренно приземлившийся в Якутии, сгорел, сообщила Росавиация.

Восемь человек, находившихся на борту (два члена экипажа и шесть парашютистов) живы, уточнили в ведомстве. Они эвакуированы, им оказана медицинская помощь.

Ранее в МЧС сообщили, что Ан-2 совершил аварийную посадку в лесном массиве в Якутии. Пассажиры самостоятельно выбрались из салона и направились в сторону села Теплый Ключ. По данным СМИ, пилот получил множественные ожоги.

Воздушное судно выполняло авиационные работы по патрулированию пожароопасной обстановки. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что у самолета отказал двигатель. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.