Пять человек утонули в Байкале из-за переворота катера-амфибии вблизи скалы Черепаха на восточном побережье озера.

"По уточненной информации, в аэролодке находились 18 человек. Спасено 13 человек, в том числе 1 ребенок. Одна женщина получила рваную рану ноги, госпитализирована в медучреждение. К сожалению, погибли 5 человек", - сообщили в главке МЧС Бурятии.

По предварительным данным, судно, рассчитанное на 10 человек, при маневре не выдержало нагрузки и перевернулось.

Погибшие были туристами из Москвы.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц).