Самокат по паспорту: Минтранс одобрил регистрацию через Госуслуги

Минтранс России поддержал идею обязательной регистрации пользователей электросамокатов через "Госуслуги". Ведомство готовит новые законы, чтобы повысить безопасность на дорогах. Главным изменением может стать запрет на управление самокатами для детей и подростков младше 16 лет, рассказала "Газета.ру".

Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил проверять возраст арендаторов через государственные сервисы и присваивать личным самокатам регистрационные номера. Это позволит камерам и полиции быстро находить нарушителей ПДД. Министерство уже прорабатывает план внедрения этих мер, чтобы превратить самокаты в упорядоченный транспорт.

Ранее администрация Лобни полностью запретила прокат электросамокатов в городе, последовав примеру Люберец, Котельников и Раменского. Власти выпустили официальное постановление, которое обязывает компании немедленно убрать технику с улиц ради безопасности пешеходов и порядка на тротуарах.