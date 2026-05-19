Пекин назвал "чистой выдумкой" приписанные Си Цзиньпину слова об Украине

МИД Китая опроверг информацию газеты Financial Times о высказывании председателя КНР Си Цзиньпина по Украине.

"Указанная вами информация противоречит фактам и является чистой выдумкой", - заявил официальный представитель ведомства Го Цзякунь. Его цитирует ТАСС.

Ранее американское издание сообщило, что президент США Дональд Трамп во время визита в Пекин обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином тему Украины. Как утверждает газета, Си заявил американскому президенту, что президент РФ Владимир Путин "может в итоге пожалеть" о решении начать СВО.

Напомним, 13-15 мая состоялся знаковый визит президента США Дональда Трампа в Китай. По итогам были сделаны крайне примечательные взаимные уступки — Трамп решил не поставлять оружие на Тайвань, а Китай впервые за долгое время обещал закупить американские гражданские самолеты. Эксперты не исключают, что Си Цзиньпин и Трамп обсуждали и ситуацию на Украине, но все-таки для Китая важнее Иран.