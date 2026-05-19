Инициативу молодежного парламента при Думе Астраханской области поддержали на заседании Комитета ЮРПА по соцполитике, труду и здравоохранению

Накануне.RU уже сообщало о поддержке инициатив астраханских депутатов в рамках заседания ЮРПА.

Так, депутаты Думы Астраханской области выступили с инициативой о совершенствовании института наставничества над несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей и находящимися в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Это предложение было представлено на заседании Комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА) по социальной политике, труду и здравоохранению. Инициатива была разработана в Молодежном парламенте при Думе Астраханской области, где эффективно работает механизм обратной связи между молодежью и властью. Предложение молодых парламентариев нашло поддержку у Председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова. Под его руководством было подготовлено обращение ЮРПА к Правительству РФ.

В проекте обращения предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», дополнив его механизмом наставничества над несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей и находящимися в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по аналогии с механизмом наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в рамках проведения индивидуальной профилактической работы.

Председатель комитета Думы Астраханской области по социальной политике Инна Ирдеева отметила, что важным направлением поддержки детей-сирот и выпускников организаций является механизм наставничества, который способствует выстраиванию с детьми-сиротами отношений по модели «значимый взрослый» в целях компенсации поведенческих проблем и преодоления социальной изолированности.

«Наставник является проводником ребенка-сироты в самостоятельную жизнь, оказывая не только эмоциональную поддержку, но и помогая решать проблемы социальной адаптации, развивать традиционные духовно-нравственные и культурные ценности», - подчеркнула Инна Ирдеева.

Инициатива астраханских парламентариев была единогласно поддержана профильным комитетом ЮРПА.