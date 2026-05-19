Сергей Кравчук открыл 25-й юбилейный «Кубок Мэра» по спортивной борьбе в Хабаровске

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе «Кубок Мэра города Хабаровска» проходили в Универсальном краевом спортивном комплексе стадиона имени Ленина. Почётными гостями состязаний стали депутат Государственной Думы и трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, российская лыжница и чемпионка Олимпийских игр Юлия Чепалова, заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам Алексей Петухов, заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе Рустам Аджи и президент общественной организации «Хабаровская краевая федерация спортивной борьбы» Константин Ефимов.

Перед стартом соревнований состоялась пресс-конференция.

«Очень важно, что этот турнир проходит в 25‑й раз в Хабаровске. Благодаря мэру города Сергею Анатольевичу подготовка, сбор участников, проведение турниров – всё прошло чётко по регламенту. «Кубок Мэра города Хабаровска» – это значимое событие для развития спортивной борьбы в России», – сказал Александр Карелин.

Соревнования Кубка Мэра города Хабаровска идут в двух дисциплинах: греко-римская борьба для юниоров до 21 года и вольная борьба для юношей до 16 лет. Уже традиционно участвуют более 150 сильнейших спортсменов из Хабаровского края и других регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Хакасии, Татарстан, (Саха) Якутия, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Магаданской, Омской, Калининградской, Амурской, Сахалинской, Нижегородской, Саратовской, Новокузнецкой, Севастопольской и Самарской областей, Приморского, Алтайского, Краснодарского, Забайкальского, Пермского и Красноярского краев и Республики Беларусь.

«Турнир показывает, как спорт объединяет людей. С каждым годом число участников увеличивается. Это яркий показатель того, что спортивная борьба не теряет популярности. Для нас большая честь принимать столь масштабное событие в Хабаровске. Это возможность обменяться опытом, укрепить спортивные связи и показать, что Хабаровск – город с сильными спортивными традициями. Этот год объявлен губернатором Хабаровского края Годом спорта. Мы продолжим поддерживать развитие борьбы и других видов спорта в городе: модернизировать инфраструктуру, привлекать нашу молодёжь к здоровому образу жизни и проводить такие яркие турниры», – сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Победителей и призеров Кубка Мэра города Хабаровска наградили денежными призами, кубками, медалями и грамотами. Лучших спортсменов и судей – ценными призами от управления по физической культуре и спорту городской администрации.