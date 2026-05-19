СМИ: Китайский бренд смартфонов Honor может вернуться на российский рынок

Китайский бренд электроники Honor рассматривает возможность официального возобновления продаж в РФ, следует из бухгалтерской отчетности российской "дочки" компании. Производитель хочет улучшить свои позиции на рынке России.

В российском офисе Honor заявили, что речь идет о возобновлении работы "при позитивных геополитических изменениях". Официальные поставки устройств бренда в Россию были приостановлены в 2022 году, напоминает РБК.

Устройства Honor сейчас в широком ассортименте есть на российском рынке, в том числе продаются операторами связи и крупными ритейлерами. Завозят смартфоны и другие гаджеты через поставщиков из Гонконга.

Российские участники рынка отмечают, что наша страна – очень привлекательная и большая площадка, поэтому интерес Honor к возвращению объясним.