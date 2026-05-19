Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области стало меньше дорожных аварий

Губернатор Тюменской области Александр Моор и руководитель ГАИ Тюменской области Андрей Миллер обсудили безопасность дорожного движения в регионе.

Количество погибших в ДТП уменьшилось на 16%. Но, несмотря на это, аварийность всё равно остаётся высокой. Основные причины ДТП с трагическими последствиями – превышение скорости, выезд на встречную полосу и другие грубые нарушения.

Власти продолжат наращивать количество комплексов фотовидеофиксации. Сегодня на дорогах Тюменской области действуют более 260 таких устройств – и стационарных, и передвижных. Они показывают свою эффективность, поэтому есть смысл увеличивать число камер.

"Особое внимание – детям, учитывая, что впереди каникулы. Поручил проверить, как ребята усваивают полученные в школах навыки безопасного поведения, при необходимости провести дополнительные занятия, подключать родителей", - написал Александр Моор в своём telegram-канале.

Ранее в правительстве Тюменской области рассмотрели меры по сокращению аварий с участием детей.

"Мы уделяем особое внимание безопасности детей. В преддверии летнего периода мы понимаем, что повышается их мобильность на уличной дорожной сети - используют велосипеды, самокаты, питбайки, мотоциклы и даже автомобили. Основную роль здесь играют также родители, которые должны быть примером правильного поведения на дорогах", - заявил тогда вице-губернатор Сергей Шустов.

