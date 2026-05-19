19 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование В России
Фото: Накануне.RU

Старшекласники гораздо больше доверяют учителям, чем ИИ

Старшекласники по-прежнему доверяют в учебе больше учителям, чем ИИ, показал совместный опрос онлайн-школы "100балльный репетитор" и агентства RLVNT.
Было опрошено 1760 школьников с 8-го по 11-й класс. Подавляющее большинство (84%) не готовы предпочесть преподавателям ИИ, даже если сами часто используют его в учебных целях. В личных вопросах то же самое: 76% школьников больше доверяют своему окружению, чем ИИ. Однако авторы исследования признают, что сейчас разница в возрасте всего в несколько лет может иметь большое значение. И дети, которые пошли в школу уже в эпоху ИИ, вероятнее всего, покажут иные результаты.

Пока что старшеклассники еще используют в учебе бумажные книги (36%). Но скоро они могут практически уйти в прошлое. Эксперты отмечают, что это не просто носитель информации, но и способ мышления - неспешный и вдумчивый, в отличие от цифровых источников, где сама технология способствует быстрой, но часто поверхностной работе.

Авторы исследования дают совет тем, кто работает со способными и амбициозными школьниками. Нужно объяснять материал просто и понятно, разговаривать с учениками на равных и не пытаться конкурировать с ИИ, так как школьники все равно будут его использовать, но больше доверяют живому преподавателю.

Теги: искусственный интеллект, школьники, учителя


