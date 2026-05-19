Ан-2 с пассажирами совершил аварийную посадку в лесу в Якутии

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесном массиве в Якутии, сообщает региональный главк МЧС.

По информации ведомства, на борту находилось 8 человек. Пассажиры выбрались из салона и направились в сторону села Теплый Ключ.

Самолет вылетел из этого населенного пункта, но через некоторое время развернулся и полетел на аэродром вылета, после чего на связь не выходил. Позднее экипаж сообщил, что борт совершил аварийную посадку в лесу. Пилоты передали координаты судна, к месту выехали спасатели.

Ранее в Тюменской области воздушное судно RALL авиакомпании "Капитал Джет" совершило аварийную посадку под Тобольском. Самолет выполнял полет по лесопатрулированию. Пилот и летчик-наблюдатель не пострадали.