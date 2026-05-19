Китай может принять участие в строительстве автодороги вдоль Каспийского моря

Китай может принять участие в финансировании и строительстве автомобильной дороги вдоль Каспийского моря с выходом на Иран, Афганистан и Пакистан, сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

По его словам, вопрос создания восточного автомобильного коридора, который бы прошел по территориям РФ, Казахстана и Туркмении, "стоит очень остро". Вопрос об участии в проекте китайцев обсуждался на прошлой неделе в Казани на форуме "Россия - исламский мир: КазаньФорум".

Хуснуллин добавил, что российские власти крайне заинтересованы в привлечении в строительство дорог внебюджетных инвестиций, в том числе иностранных, передает РИА Новости.

Дорога вдоль Каспия должна стать частью международного транспортного коридора "Север – Юг", о создании которого начали говорить еще в начале 2000-х. Сейчас в проекте участвуют 12 стран, подписавших межправительственные соглашения, в том числе Россия, Иран, Индия.

Добавим, что 19 и 20 мая Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина нанесет официальный визит в Китай.