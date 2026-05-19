19 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Российская армия начала масштабные учения ядерных сил

Вооруженные силы России проводят тренировки по подготовке и применению ядерного оружия с 19 по 21 мая. Министерство обороны РФ пояснило, что армия отрабатывает сценарии защиты на случай нападения на страну. Эти маневры помогают военным закрепить навыки и проверить, насколько техника готова к реальным боевым задачам.

В учениях принимают участие более 64 тысяч военнослужащих. Командование вывело на полигоны и дежурство свыше 7,8 тысяч единиц техники. Солдаты и офицеры тренируются действовать сообща, чтобы в любой момент отразить угрозу безопасности государства.

Особое внимание ведомство уделило техническому оснащению маневров. В проверке задействовали более 200 ракетных пусковых установок и свыше 140 самолетов и вертолетов. В море вышли 73 корабля и 13 подводных лодок, причем 8 из них несут на борту стратегические ракеты. Такой состав сил позволяет военным контролировать ситуацию на суше, в воде и в воздухе.

Минобороны называет главной целью этих действий сдерживание любого возможного противника. Учения показывают, насколько армия готова защищать границы. Командиры проверяют не только исправность сложного вооружения, но и умение личного состава быстро и точно выполнять приказы в экстренных ситуациях.

Белорусские ракетчики и авиация тоже начали совместную с Россией тренировку по использованию ядерного оружия. Как сообщает минобороны республики, военные отрабатывают доставку специальных боеприпасов и их подготовку к возможному применению.

Теги: армия, ядерный, солдат


