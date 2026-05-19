Обломки сбитого дрона попали в крышу девятиэтажного дома в Тверской области

В городе Удомля Тверской области обломки дрона попали в крышу девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королев в мессенджере Макс.

По его словам, обломки повредили остекление у балконов четырех квартир. В квартирах, по предварительным оценкам, разрушений нет. Жильцы не пострадали, их эвакуация не потребовалась. Губернатор добавил, что поручил сделать поквартирный обход, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.

Отметим, Удомля — город-спутник Калининской АЭС. Станция расположена примерно в 3 км от населенного пункта.