Работники 45+ становятся все более востребованы

На рынке труда работники в возрасте от 45 лет, которых еще недавно предпочитали не брать, становятся все более востребованы. Одной из причин является растущее недовольство работодателей сложностями, связанными с работниками поколения Z - так называемыми зумерами, родившимися в конце 90-х и в 2000-х.

Хотя стереотипы о высоких запросах, неадекватных ожиданиях и низкой мотивации молодежи подчас преувеличены, за ними действительно стоят многочисленные случаи безответственного отношения к профессиональным обязанностям со стороны молодежи. Такие сотрудники могут неожиданно отказаться от работы и т.п. В отличие от них, работники старшего возраста не избалованы и готовы к интенсивной работе, в том числе в ущерб личному времени, допускают меньше ошибок. Наконец, чаще всего они просто более грамотны. Это то, что может обеспечить долгосрочную востребованность, пишет РБК.

По данным HeadHunter, доля компаний, готовых нанимать сотрудников старше 50 лет, в 2023 году составила 47%. В 2018 году было лишь 34%. Этому способствует и то, что доля трудящейся молодежи от 25 до 35 лет в России снижается, а к 2030 году снизится на 3,7 млн человек, такие данные представила недавно советник главы Росмолодежи Наталья Мандрова. Тенденция на ближайшие десять лет — это расширение поля кандидатов за счет возрастных работников.