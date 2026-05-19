19 Мая 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Дорогой деликатес не по карману: продажи черной икры в России рухнули

За первые четыре месяца этого года россияне купили на 22% меньше черной икры, чем в прошлом году. В деньгах рынок просел на 12%. Аналитики компании "Эвотор" отмечают, что люди теряют интерес к дорогим продуктам и ищут им замену подешевле, пишет "Ъ".

Теперь покупатели все чаще кладут в корзины красную икру. Ее продажи за год подскочили на 73%, а доля в общей выручке категории выросла до 17%. Такой популярности помог отличный улов 2025 года: рыбаки выловили на 63% больше горбуши. Огромные запасы рыбы позволили снизить цену на красную икру на 14%, до 9,1 тысячи рублей за килограмм.

В то же время заводы выпускают все меньше черной икры. Система "Честный знак" зафиксировала падение производства более чем на треть в первом квартале. Представители отрасли объясняют заоблачные цены особенностями рыбы: осетр начинает давать икру только на седьмом или восьмом году жизни. В итоге килограмм черного деликатеса стоит почти 75 тысяч рублей, а за одну баночку в магазине люди отдают в среднем 7,5 тысячи рублей.

Сообщалось, что в начале 2026 года российский рынок онлайн-продаж продуктов заработал 482 млрд рублей, показав самый слабый рост за последние три года. Эксперты связывают это торможение с перебоями в работе мобильного интернета и стремлением россиян к жесткой экономии. Несмотря на то что люди стали реже ходить в обычные супермаркеты из-за плохой погоды, онлайн-заказы через агрегаторов упали почти на 20%, так как покупатели теперь дольше сравнивают цены и ищут выгоду. 

Теги: икра, деликатес, цена


