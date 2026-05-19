Экс-министр финансов России сравнил ситуацию с бюджетом страны с интересным сериалом

Бывший министр финансов России Михаил Задорнов сравнил ситуацию с текущим российским бюджетом с развитием хорошего сериала: "есть и интрига, и должный саспенс, и неожиданные сценарные ходы".

Бюджет, который в начале года оказался на грани провала, неожиданно получил шанс на поправку дел весной – на фоне развязывания Дональдом Трампом войны в Иране, пишет Задорнов в колонке для РБК.

За первые четыре месяца 2026 года федеральный бюджет ушел в минус на 5,9 трлн руб. (при плановом дефиците бюджета на весь год в 3,8 трлн руб.). Но внезапно выросшие цены на нефть в перспективе могут пополнить дополнительно бюджет на 2 трлн руб. за год. Ситуация может измениться в любую сторону, учитывая, что большая часть года еще впереди. По предварительным подсчетам, стоимость барреля нефти Urals выше $90 до конца года могла бы вернуть дефицит российского бюджета к плановому уровню.