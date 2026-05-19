За неделю число укушенных клещами россиян удвоилось

За последнюю неделю число россиян, обратившихся к врачам из-за укусов клещей, практически удвоилось: неделей раньше пострадавших было 43 тыс., сейчас – более 84 тыс., передают "Ведомости" со ссылкой на данные Роспотребнадзора. По данным ведомства, с начала года прививку от клещевого энцефалита сделали более 2,4 млн человек, за последнюю неделю сделано 200 тыс. прививок.

Больше всего укусов регистрируется в регионах Урала и Сибири, а также на северо-западе России: Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областей, а также Красноярского края. Пандемичными по энцефалиту считаются отдельные районы в 49 регионах страны.