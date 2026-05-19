Euroclear отказался исполнять решение российского суда о замороженных активах

Euroclear оставит активы Центробанка России замороженными вне зависимости от решения, которое вынес Арбитражный суд Москвы. Об этом говорится в заявлении на сайте депозитария.

Решение объясняется тем, что иск ЦБ РФ к Euroclear Bank не признается европейским законодательством, а Euroclear не признает юрисдикцию суда. Депозитарий обжалует вынесенное российским судом решение в других инстанциях.

В январе в Арбитражном суде Москвы началось рассмотрение иска Центрального банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear. Именно на счетах Euroclear "заморожена" основная часть средств из российских резервов. 15 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear Bank о взыскании $249,43 млрд (18,7 трлн руб.). ЦБ указывал, что ущерб от действий Euroclear выражается в том, что российский центробанк не может распоряжаться своими деньгами и ценными бумагами.