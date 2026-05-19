Около 7,5% трудящихся россиян вскоре могут остаться без работы из-за ИИ

Около 7,5% трудящихся россиян могут уже в ближайшее время остаться без работы из-за внедрения искусственного интеллекта, считают в ФБГУ ВНИИ труда. Вероятнее всего в первую очередь ИИ вытеснит служащих и специалистов среднего и высшего звена, пишет "Коммерсант".

Впрочем, пока что масштабы внедрения ИИ на российских предприятиях не так уж впечатляют: согласно опросам, такие технологии внедряют 5-6% компаний. Большинство таких передовых бизнесов – это оптовая торговля, образование, IT-сфера.

Но также названы те, кого ИИ вряд ли сможет потеснить: это неквалифицированные рабочие, квалифицированные рабочие и работники сферы услуг и торговли.

Также определены и регионы, где нейросети в большей степени готовы заменить человека: Амурская, Новгородская и Курская области (больше 8%). Минимальные последствия ощутит Чечня.

Ранее стало известно, что половина экономически активных россиян не прочь заменить чиновников и депутатов искусственным интеллектом. Каждый пятый однозначно высказывается за то, чтобы нейросети заменили госслужащих, таковы данные исследования платформы SuperJob. Противников у идеи тоже хватает: 45% против.