Новый премьер Венгрии напомнил Киеву об 11 условиях для начала вступления в ЕС

Венгрия ставит жесткие условия для начала процесса вступления Украины в ЕС. Киев должен выполнить 11 требований, касающихся прав венгров Закарпатья. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Сами условия называл предыдущий премьер Виктор Орбан, и Мадьяр их поддерживает.

По его словам, речь идет лишь о том, что причитается всем нацменьшинствам в Европе. И согласие Венгрии на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС напрямую зависит от выполнения этих условий.

В 2024 году Орбан назвал эти пункты. Среди них: сохранение национальных школ с преподаванием на венгерском языке, возможность сдавать вступительные экзамены на венгерском, доступ к высшему образованию на венгерском, применение венгерского в самоуправлении, гарантии представительства венгров в Раде, отмена обязательного знания мовы для госслужащих (чтобы венгры могли занимать госдолжности) и др. Некоторые пункты Киев категорически не принимает.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с новой главой МИД Венгрии Анитой Орбан, стороны договорились о начале консультаций по вопросам венгерского национального меньшинства. Сибига сказал, что Киев открыт к сотрудничеству по всем направлениям, включая вопросы нацменьшинств. Однако представить те уступки от Киева, которых требует Будапешт, очень сложно.