ИИ научился предсказывать опасные болезни до появления симптомов

Ученые Центрального университета создали первую в мире систему диагностики воспалений на базе искусственного интеллекта. Новая разработка находит скрытые угрозы, когда человек еще чувствует себя здоровым. Технология поможет врачам ежегодно подбирать точное лечение для 2 млн россиян с заболеваниями легких и иммунной системы, сообщает "Ъ".

Система анализирует индивидуальную реакцию организма и предсказывает риск осложнений. Это позволяет медикам менять тактику лечения на ранних этапах, что раньше было невозможно. Мировой научный журнал The International Journal of Molecular Sciences уже подтвердил значимость открытия. Старые методы - рентген и обычные анализы - часто пропускали опасные состояния, но ИИ решает эту проблему.

В основе метода лежат молекулы-датчики и нейросеть, обученная на данных реальных пациентов. Маркеры находят в крови клетки иммунитета (макрофаги) и передают информацию алгоритму. Искусственный интеллект расшифровывает эти данные и создает "цифровой отпечаток" болезни.

Технология позволяет заранее проверить, как лекарство подействует на конкретного человека. Одно и то же средство может помочь одному пациенту и навредить другому, но ИИ заранее видит правильный путь. Во время тестов на пробах пациентов с астмой и пневмонией точность нейросети превысила 85%. В будущем ученые адаптируют этот метод для лечения самых разных заболеваний.

