С начала "дачной амнистии" в Свердловской области оформлено 136 тысяч домов

На Среднем Урале с начала действия "дачной амнистии" оформлено порядка 136 тысяч жилых домов. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Росреестра по Свердловской области.

По данным ведомства, в апреле нынешнего года "дачной амнистией" воспользовались почти 700 свердловчан.

"Больше всего жилых домов, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в апреле 2026 года, расположены в Белоярском районе – 106. На втором месте муниципальное образование "город Екатеринбург" (89), третье место – Сысертский район (78)", - отметил руководитель Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш.

В управлении напомнили, что "дачная амнистия" действует до 1 марта 2031 года. Упрощенный порядок позволяет оформить в собственность жилые и садовые дома, построенные на земельных участках для садоводства, индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства. Особенность программы – отсутствие необходимости получать какие-либо разрешительные документы, а также направлять уведомление в администрацию.