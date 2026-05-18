Лукашенко на встрече с Паслером назвал Средний Урал "россиеобразующим"

18 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика Свердловская область В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Лукашенко на встрече с Паслером назвал Средний Урал "россиеобразующим"

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал Свердловскую область одной из центральных в РФ и "россиеобразующей". Об этом он заявил во время рабочей встречи с губернатором Среднего Урала Денисом Паслером. На этой встрече была поднята тема продолжения сотрудничества между страной и регионом и дальнейшие перспективные направления.

"Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей России и россиеобразующей, можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились всем, что там производят. Это, можно сказать, тогда глубинка наша была, и все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что за последние годы товарооборот между Средним Уралом и Беларусью достиг миллиарда, а в ближайшее время его можно было бы увеличить вдвое.

По итогам встречи в своих соцсетях Паслер напомнил, что примером крепкого сотрудничества стало создание компаниями "Пневмостроймашина" и "БЕЛАЗ" совместного предприятия "Гидравлическая объединенная компания", которое сейчас выпускает гидравлическое оборудование для карьерных самосвалов, замещающее иностранные аналоги. Это позволяет поддерживать надежной техникой ключевые предприятия горно-металлургического комплекса. Еще одним примером является "Уральский оптико-механический завод", открывший дочернюю компанию по производству изделий из современных композитных материалов.

"Как справедливо отметил Александр Григорьевич: санкции показали, что необходимо производить свое и ориентироваться на импортозамещение. Поэтому мы будем вместе выстраивать новые кооперационные цепочки в области электротехнического и металлообрабатывающего оборудования, систем автоматизированного управления. Беларусь занимает третье место среди стран внешнеторговых партнеров Свердловской области", - добавил свердловский губернатор.

Напомним, что из Свердловской области в республику поставляют металлы, машиностроительную и химическую продукцию, а также древесину. Регион же получает оборудование для многоквартирных домов, например лифты - только 70% лифтов, установленных в домах области, привезены из Беларуси. В список также входит техника для сельского хозяйства, продукция легкой промышленности, а за последние два года в Екатеринбург были поставлены белорусские троллейбусы.

"По итогам 2025 года наш товарооборот вырос на 20% по сравнению с прошлым годом и составил порядка миллиарда долларов. Согласен с Александром Григорьевичем, что в перспективе можно значительно увеличить эту сумму. Все возможности у нас есть", - добавил Паслер.

Теги: Лукашенко, Паслер, Беларусь, встреча


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети