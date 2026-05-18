Лукашенко на встрече с Паслером назвал Средний Урал "россиеобразующим"

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал Свердловскую область одной из центральных в РФ и "россиеобразующей". Об этом он заявил во время рабочей встречи с губернатором Среднего Урала Денисом Паслером. На этой встрече была поднята тема продолжения сотрудничества между страной и регионом и дальнейшие перспективные направления.

"Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей России и россиеобразующей, можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились всем, что там производят. Это, можно сказать, тогда глубинка наша была, и все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что за последние годы товарооборот между Средним Уралом и Беларусью достиг миллиарда, а в ближайшее время его можно было бы увеличить вдвое.

По итогам встречи в своих соцсетях Паслер напомнил, что примером крепкого сотрудничества стало создание компаниями "Пневмостроймашина" и "БЕЛАЗ" совместного предприятия "Гидравлическая объединенная компания", которое сейчас выпускает гидравлическое оборудование для карьерных самосвалов, замещающее иностранные аналоги. Это позволяет поддерживать надежной техникой ключевые предприятия горно-металлургического комплекса. Еще одним примером является "Уральский оптико-механический завод", открывший дочернюю компанию по производству изделий из современных композитных материалов.

"Как справедливо отметил Александр Григорьевич: санкции показали, что необходимо производить свое и ориентироваться на импортозамещение. Поэтому мы будем вместе выстраивать новые кооперационные цепочки в области электротехнического и металлообрабатывающего оборудования, систем автоматизированного управления. Беларусь занимает третье место среди стран внешнеторговых партнеров Свердловской области", - добавил свердловский губернатор.

Напомним, что из Свердловской области в республику поставляют металлы, машиностроительную и химическую продукцию, а также древесину. Регион же получает оборудование для многоквартирных домов, например лифты - только 70% лифтов, установленных в домах области, привезены из Беларуси. В список также входит техника для сельского хозяйства, продукция легкой промышленности, а за последние два года в Екатеринбург были поставлены белорусские троллейбусы.

"По итогам 2025 года наш товарооборот вырос на 20% по сравнению с прошлым годом и составил порядка миллиарда долларов. Согласен с Александром Григорьевичем, что в перспективе можно значительно увеличить эту сумму. Все возможности у нас есть", - добавил Паслер.