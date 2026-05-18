В Нижневартовске суд конфисковал квартиру у "ценного специалиста", недавно получившего гражданство РФ

Нижневартовский городской суд вынес приговор в отношении уроженца Республики Таджикистан. Он признан виновным в фиктивной постановке на миграционный учет 21 иностранного гражданина и фиктивной регистрации трех несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.



При этом иностранные граждане по указанным адресам фактически не проживали и проживать не намеревались.



По совокупности преступлений судом назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.



Дополнительно судом применена мера уголовно-правового характера в виде конфискации имущества. Квартира площадью 54,7 кв.м., использованная осужденным в качестве средства совершения преступления, конфискована и обращена в доход государства. При принятии данного решения суд исходил из того, что указанное жилое помещение не являлось для осужденного единственным жильем