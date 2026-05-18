В Москве и Подмосковье продается каждая пятая новая машина в стране

В Москве и Подмосковье продается каждая пятая новая машина в стране. В этих двух регионах прирост продаж (за первые четыре месяца года) идут лучше, чем в целом по России (+14% против +10%). Однако максимальный прирост продаж показывают Челябинская (+19%) и Свердловская области (+17%). Также неплохо обстоят дела в Пермском крае и Татарстане.

Санкт-Петербург продает хуже среднероссийского: +8% за первые четыре месяца года.

Сокращаются продажи только в двух регионах – это Самарская область (-5%) и Ставрополье (-3%). Только +1% у Краснодарского края.

"На топ-15 крупнейших регионов России приходится более половины всех зарегистрированных новых легковых автомобилей. На 70 с лишним прочих регионов приходится менее 50% рынка", - комментирует результаты исследования "Автостата" глава этого агентства Сергей Целиков.