В Челябинске появится скейт-парк "РМК Экстрим", соответствующий международным стандартам

18 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Спорт Свердловская область Челябинская область
Фото: Валерий Звонарев

В Челябинске появится скейт-парк "РМК Экстрим", соответствующий международным стандартам

"РМК Экстрим" строит скейт-парк в центре Челябинска. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, центр притяжения райдеров площадью 1224 квадратных метра прямо сейчас возводят возле Торгового центра.

Конструкцию привезли из Екатеринбурга: именно на ней в прошлом году прошли первенство России по BMX-фристайлу и чемпионат России по самокату. В парке уже успели покататься топовые спортсмены России и мира.

Строительство скейт-парка "РМК Экстрим" в центре Челябинска(2026)|Фото: Валерий Звонарев

Локация в центре Челябинска удобна тем, что ребята из разных районов города смогут приехать и отточить свои навыки на тренировках. Это будет уже второй экстремальный парк в столице Южного Урала, созданный Русской медной компанией.

Строительство скейт-парка "РМК Экстрим" в центре Челябинска(2026)|Фото: Валерий Звонарев

В скейт-парке будут представлены трюковые фигуры новейшего формата, которые появились недавно в результате изменений мировых стандартов экстремального спорта. Скейт-парк "РМК Экстрим" – один из немногих в России, который соответствует этим обновленным международным требованиям.

Строительство скейт-парка "РМК Экстрим" в центре Челябинска(2026)|Фото: Валерий Звонарев

Фигуры и конструкции занимают 600 квадратных метров от площади всего парка. Под скейт-парк уже уложили свежий асфальт с защитным противоударным покрытием, которое обеспечит оптимальный накат и высокий уровень безопасности для спортсменов.

Строительство скейт-парка "РМК Экстрим" в центре Челябинска(2026)|Фото: Валерий Звонарев

"Мы вложили в этот проект лучшие мировые идеи и конфигурации. Райдеры признавались, что таких фигур еще не видели. Для нас важно, что объект прошел тестирование профессионалами и получил их негласный знак качества. Теперь этот парк будет служить постоянной тренировочной базой для челябинских спортсменов", - рассказала директор "РМК Экстрим" Анна Веремеенко.

Теги: РМК Экстрим, скейт-парк, строительство, Челябинск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети