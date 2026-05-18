В Челябинске появится скейт-парк "РМК Экстрим", соответствующий международным стандартам

"РМК Экстрим" строит скейт-парк в центре Челябинска. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, центр притяжения райдеров площадью 1224 квадратных метра прямо сейчас возводят возле Торгового центра.

Конструкцию привезли из Екатеринбурга: именно на ней в прошлом году прошли первенство России по BMX-фристайлу и чемпионат России по самокату. В парке уже успели покататься топовые спортсмены России и мира.

Локация в центре Челябинска удобна тем, что ребята из разных районов города смогут приехать и отточить свои навыки на тренировках. Это будет уже второй экстремальный парк в столице Южного Урала, созданный Русской медной компанией.

В скейт-парке будут представлены трюковые фигуры новейшего формата, которые появились недавно в результате изменений мировых стандартов экстремального спорта. Скейт-парк "РМК Экстрим" – один из немногих в России, который соответствует этим обновленным международным требованиям.

Фигуры и конструкции занимают 600 квадратных метров от площади всего парка. Под скейт-парк уже уложили свежий асфальт с защитным противоударным покрытием, которое обеспечит оптимальный накат и высокий уровень безопасности для спортсменов.

"Мы вложили в этот проект лучшие мировые идеи и конфигурации. Райдеры признавались, что таких фигур еще не видели. Для нас важно, что объект прошел тестирование профессионалами и получил их негласный знак качества. Теперь этот парк будет служить постоянной тренировочной базой для челябинских спортсменов", - рассказала директор "РМК Экстрим" Анна Веремеенко.