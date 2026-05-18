Пассажиры поездов из Нижнего Новгорода смогут садиться в вагоны по биометрии

Вице-премьер Дмитрий Григоренко объявил о расширении сервиса посадки на поезда по биометрии на конференции "Цифровая индустрия промышленной России". В ближайшее время систему запустят еще на двух направлениях: из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново. Сейчас специалисты тестируют оборудование, а полноценно пользоваться новой услугой пассажиры смогут уже этим летом. Это упростит процесс проверки документов и сократит время ожидания на перроне, пишет "РГ".

На данный момент биометрия работает только на трех маршрутах: из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому. Дмитрий Григоренко лично проверил работу системы на вокзале в Нижнем Новгороде и остался доволен результатом. Он отметил, что процедура занимает всего 10 секунд, при этом человеку не нужно показывать паспорт проводнику. Чиновник подчеркнул, что люди используют биометрию только по собственному желанию - она остается лишь удобной альтернативой привычной проверке документов.

Чтобы садиться в поезд "по лицу", пассажиру нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС) и разрешить обработку своих данных. После этого камера на входе в вагон сама узнает человека и подтвердит его право на проезд. Правительство планирует и дальше развивать этот проект, чтобы сделать поездки по стране более современными и комфортными. Внедрение таких технологий помогает РЖД быстрее обслуживать большие потоки людей на вокзалах.

С 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково тоже запустят эксперимент по посадке на рейсы "Аэрофлота" с помощью биометрии. До апреля 2027 года пассажиры смогут проходить регистрацию, досмотр и посадку без паспорта и бумажного билета - система будет автоматически узнавать людей по лицу через специальные турникеты с камерами.