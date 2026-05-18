В Севастополе после атаки ВСУ повреждены 66 жилых домов

В Севастополе после атаки БПЛА в ночь на 17 мая повреждены 66 частных и многоквартирных домов. Об этом сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

Кроме того, повреждения получили 34 автомобиля и одна единица общественного транспорта, передает ТАСС.

Всего в ночь с 16 на 17 мая было уничтожено 64 БПЛА, погибших и пострадавших нет, уточнил Краснокутский.

В ночь на 17 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о повреждении Севастопольской ТЭС в результате атаки ВСУ. Он сообщал, что обломки одного из дронов повредили высоковольтную линию, вызвав перебои с электроснабжением.