Юрий Бурлачко анонсировал проект повестки дня очередной сессии ЗСК

На этой неделе в региональном парламенте состоится очередное 82-е пленарное заседание. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко проинформировал о важных инициативах, подготовленных к обсуждению.

"На этой сессии планируем принять порядка 20 законодательных решений, направленных на дальнейшее поступательное развитие экономики региона и социальную поддержку земляков. Начну с контрольных документов. В повестку дня включен проект постановления о ходе реализации закона "Об аквакультуре (рыболовстве) на территории Краснодарского края". Напомню, сохранение водных биоресурсов и создание условий для устойчивой работы рыбохозяйственного комплекса — важные задачи, обеспечивающие продовольственную безопасность региона и страны. В итоговом документе дадим оценку положению дел в этой области, представим рекомендации, направленные на ее дальнейшее развитие", - заявил глава ЗСК.

Он назвал актуальным постановление о развитии лесного хозяйства в регионе. "Наши леса - "легкие" Кубани, ее гордость, любимое место отдыха для многих жителей и гостей края. И мы обязаны сделать все, чтобы они таковыми и оставались. Поэтому в проекте документа нашли отражение предложения профильным структурам по лесовосстановлению, обозначена необходимость недопущения случаев незаконной вырубки деревьев", - подчеркнул спикер.

В числе рассматриваемых законопроектов он выделил внесение поправок в краевой закон "Об административных правонарушениях". "Предложим предусмотреть административную ответственность за ряд нарушений в области пассажирских перевозок. В частности, для перевозчиков - как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей - за несвоевременное информирование уполномоченного органа, установившего маршрут регулярных перевозок, владельцев автовокзалов или автостанций об изменении тарифов на регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам; за отсутствие возможности безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа, а также за необеспечение ежедневной постановки автобусов на рейсы в региональной либо муниципальной системах мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов соответственно. В этих случаях на юридических лиц, должностных лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, будет наложен штраф. Такое решение, на наш взгляд, своевременно", - отметил Бурлачко.

В приоритете кубанских парламентариев - поддержка детей-сирот. На этой сессии будет рассмотрен проект обращения депутатов ЗСК к заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой и главе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной по вопросу внесения изменений в федеральное законодательство в целях повышения эффективности реализации и защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "В проекте документа предложим откорректировать механизм финансирования обеспечения указанной категории лиц жилыми помещениями, предусмотрев возможность передачи денежных средств из бюджета субъекта по месту первоначального учета ребенка-сироты в бюджет региона, куда он переезжает для дальнейшего проживания", - заявил спикер закосбрания.

Будет заслушан доклад о состоянии законодательства Краснодарского края в 2025 году. Этот документ имеет большое значение для депутатов, поскольку за конкретными цифрами и фактами стоит работа по реализации намеченных планов социально-экономического развития, поддержке жителей, что в современных условиях особенно важно.

Будут рассмотрены поправки в закон "Об Общественной палате Краснодарского края и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края", увеличившие численность палаты. "По нашему мнению, это будет способствовать эффективному осуществлению общественного контроля и содействовать развитию гражданского общества региона по всем актуальным направлениям. Также обсудим и другие не менее значимые вопросы, по всем примем решения", - подытожил, комментируя проект повестки 82-й сессии ЗСК, Юрий Бурлачко.