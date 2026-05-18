18 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский облсуд смягчил приговор стрелявшему у храма "Большой Златоуст"

Свердловский областной суд изменил приговор Роману Штадлеру, устроившему стрельбу у храма "Большой Златоуст" в Екатеринбурге. Ему значительно смягчили наказание.

Инцидент произошел в октябре 2023 года. Находясь у храма, Роман сделал выстрел в воздух из предмета, похожего на пистолет. Видео со стрельбой появилось в интернете лишь весной 2025 года, после чего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а Штадлер задержан.

Роман Штадлер в суде(2025)|Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Дело рассматривал Ленинский районный суд Екатеринбурга. В феврале нынешнего года он назначил стрелку 2 года и 2 месяца лишения свободы в колонии-поселении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, адвокатом Штадлера была подана апелляционная жалоба. Изучив материалы, облсуд изменил приговор райсуда. Наказание Роману Штадлеру смягчено. Вместо колонии мужчине назначено 2 года принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства.

Напомним, что гособвинение запрашивало для Штадлера четыре года колонии общего режима.

Теги: храм, стрельба, Штадлер, приговор, облсуд, Екатеринбург


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.02.2026 08:36 Мск Екатеринбуржцу дали два года колонии за стрельбу у храма "Большой Златоуст"
Ранее 17.02.2026 14:19 Мск Обвиняемому в стрельбе у храма в центре Екатеринбурга запросили четыре года колонии
Ранее 25.07.2025 15:30 Мск Фигурант дела о стрельбе у храма в Екатеринбурге не признал вину
Ранее 23.06.2025 08:58 Мск Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о стрельбе у храма в Екатеринбурге
Ранее 11.06.2025 12:30 Мск Стрелка у храма в Екатеринбурге отпустили на свободу
Ранее 19.05.2025 10:00 Мск Обвиняемого в хулиганстве со стрельбой у храма в Екатеринбурге отпустили под домашний арест
Ранее 09.04.2025 15:31 Мск Обвиняемый в хулиганстве со стрельбой у храма в Екатеринбурге останется в СИЗО
Ранее 20.03.2025 16:15 Мск В Екатеринбурге арестован обвиняемый в хулиганстве со стрельбой у храма "Большой Златоуст"
Ранее 20.03.2025 14:34 Мск Адвокат: Видео со стрельбой у храма в Екатеринбурге было записано два года назад
Ранее 20.03.2025 08:00 Мск Стрелявший у храма в Екатеринбурге мужчина уже устраивал стрельбу месяц назад
Ранее 19.03.2025 10:30 Мск Бастрыкину доложат о стрельбе у храма "Большой Златоуст" в Екатеринбурге
Ранее 19.03.2025 07:41 Мск В полиции рассказали, кто стрелял у храма в Екатеринбурге
Ранее 18.03.2025 21:16 Мск В Екатеринбурге мужчина устроил стрельбу у храма в центре города

