Свердловский облсуд смягчил приговор стрелявшему у храма "Большой Златоуст"

Свердловский областной суд изменил приговор Роману Штадлеру, устроившему стрельбу у храма "Большой Златоуст" в Екатеринбурге. Ему значительно смягчили наказание.

Инцидент произошел в октябре 2023 года. Находясь у храма, Роман сделал выстрел в воздух из предмета, похожего на пистолет. Видео со стрельбой появилось в интернете лишь весной 2025 года, после чего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а Штадлер задержан.

Дело рассматривал Ленинский районный суд Екатеринбурга. В феврале нынешнего года он назначил стрелку 2 года и 2 месяца лишения свободы в колонии-поселении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, адвокатом Штадлера была подана апелляционная жалоба. Изучив материалы, облсуд изменил приговор райсуда. Наказание Роману Штадлеру смягчено. Вместо колонии мужчине назначено 2 года принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства.

Напомним, что гособвинение запрашивало для Штадлера четыре года колонии общего режима.