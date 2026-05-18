СМИ: У Европы нехватка дальнобойного оружия

Европа уязвима из-за нехватки дальнобойных ударных систем, пишет Euractiv. Конфликты на Украине и в Персидском заливе показали важность такого оружия, но у Европы с этим проблемы, поскольку страны зависят от США.

После начала СВО НАТО признало дальнобойное оружие приоритетом, но европейские системы ограничены дальностью 500 км, тогда как для сдерживания нужно 2000 км. Главная слабость Европы не только в нехватке отдельных вооружений, но и в отсутствии единой системы. В результате Европа не обладает достаточными возможностями для нанесения дальнобойных ударов, и это стратегическая проблема, отмечает издание.

Кроме того, производственные мощности Европы ограничены. И ЕС может столкнуться с дефицитом дальнобойных вооружений и уязвимостью в сфере безопасности в случае дальнейшего сокращения военного присутствия США. Европа десятки лет полагалась на США, но теперь к европолитикам приходит понимание, что эта эпоха закончилась и США больше не будут обеспечивать безопасность Европы.

На днях экс-глава Европейского центрального банка и бывший премьер Италии Марио Драги заявил, что Европа оказалась в новом для себя положении геополитического одиночества.