В Перми на девушку напал насильник

В Перми неизвестный мужчина напал на девушку прямо у ее дома. Он повалил ее на землю, закрывал ей рот, пытался совершить насильственные действия и заставлял открыть дверь в подъезд. Девушка сопротивлялась и звала на помощь, сообщает КП Пермь.

Инцидент произошел еще 4 мая на ул. Льва Шатрова.

Сестра пострадавшей рассказала, что мужчина, вероятно, находился под воздействием веществ и следил за девушкой. Спас ее случайный прохожий с собакой.

Пострадавшая сначала боялась обращаться в полицию, но позже все же написала заявление. Нападавший представился как "Дима". На вид ему 27-33 года, славянской внешности, рост 160-165 см, темные волосы, был в черно-белом спортивном костюме.