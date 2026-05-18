ЕС и Украина до сих пор не подписали ключевые документы для выделения кредита Киеву

ЕС и Украина до сих пор не подписали три ключевых документа, необходимых для предоставления стране кредита в размере €90 млрд. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари, пишет РИА Новости.

По его словам, больше всего стороны продвинулись в работе над меморандумом о взаимопонимании. Помимо этого, ЕС должен утвердить программу макрофинансовой помощи, основанной на обязательствах Украины, а также изменить положения о фонде для ее поддержки.

Новый кредит ЕС необходим для поддержания киевского режима на плаву и продолжения ведения им военных действий, которые нужно финансировать. Предполагается, что основная часть финансирования (около 60 млрд) пойдет на военную помощь, остальное закроет дыры в бюджете, который стал рекордно дефицитным - около 50 млрд евро. Госдолг Украины вырос до 109% ВВП. Пять лет назад было около 50%.