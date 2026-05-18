Глава МЭА предупредил о риске нефтяной катастрофы

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль сделал тревожное заявление на встрече министров финансов "семерки" в Париже. Он сообщил, что коммерческие запасы нефти в мире стремительно тают и их хватит всего на несколько недель. Бироль уверен: мир ждет катастрофа, если судоходство в Ормузском проливе не восстановится в ближайшее время. Сейчас рынок остро нуждается в стабильных поставках сырья, чтобы избежать коллапса, пишет "РГ".

Ранее страны уже вывели на рынок 2,5 млн баррелей нефти в сутки из своих стратегических резервов, но этот ресурс скоро закончится. Фатих Бироль подчеркнул, что спрос на топливо только вырастет. В северном полушарии начинаются весенние полевые работы и летний сезон отпусков, поэтому людям и предприятиям потребуется гораздо больше дизеля, бензина, авиакеросина и удобрений. Это ускорит опустошение хранилищ, в которых и так почти ничего не осталось для свободной продажи.

Ранее вице-премьер Александр Новак прогнозировал снижение стоимости российской нефти до 59 долларов в 2026 году и до 50 долларов к 2029 году, призывая правительство не рассчитывать на сверхдоходы из-за временного подорожания сырья. По его мнению, мировые конфликты замедляют глобальную экономику и снижают спрос на топливо, особенно в Азии, что в сочетании с укреплением рубля может сократить бюджетные поступления.