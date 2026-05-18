Мэр Екатеринбурга сломал ногу, играя в волейбол

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сломал ногу во время занятий спортом. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил пресс-секретарь мэра Денис Каракулов.

По его словам, в выходные глава получил спортивную травму во время игры в волейбол.

"Случился перелом ноги. Потребуется некоторое время на восстановление. Сейчас Алексей Валерьевич работает из дома с документами", - рассказал пресс-секретарь главы Екатеринбурга.

Он добавил, что несмотря на случившееся, все городские службы продолжают работу в штатном режиме.

Напомним, ранее Орлов поручал проработать вопрос об организации бесплатных занятий для жителей уральской столицы на спортивных площадках.