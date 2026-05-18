18 Мая 2026
Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Организаторам "Фестиваля барбекю" предлагали пригласить поваров в ЦПКиО

"Фестиваль барбекю" в Екатеринбурге мог бы состояться, но только в случае смены площадки. Одной из альтернатив, предлагаемой организаторам, являлся Парк им. Маяковского, однако организаторы, по неизвестной причине, не стали рассматривать этот вариант и все же отменили мероприятие.

Ранее об отмене фестиваля организаторы написали в своих соцсетях. Они посетовали на то, что горадминистрация до сих пор не подписала разрешение на проведение, хотя "праздник живота" был запланирован уже на 23-24 мая. Не согласовали мероприятие и в городской полиции.

"Официального ответа от МВД организаторы не получили и не знают причин отказа в проведении мероприятия. Почему перестал удовлетворять город один из старейших фестивалей, регулярно проходивших в Екатеринбурге, имевших свою постоянную аудиторию (в прошлом году его посетили около 120 тысяч человек) сказать сложно..." - говорится в соцсетях фестиваля.

Однако в канале "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией, отметили, что администрация Екатеринбурга уже подготовила и направила постановление о проведении в МВД, но согласования не получила. Возможной причиной стало место, выбранное для фестиваля - Плотинка в центре Екатеринбурга. Правоохранители, как намекает канал, могли посчитать открытую зону с большим скоплением людей небезопасной для посетителей.

"Ответственные люди в погонах заявили, что имеют особый взгляд на фестиваль и видят в нем проблему. Их, наверное, понять можно, времена страшные, и мы даже спорить не будем", - отметили в канале.

Там также добавили, что предлагали организаторам другую - более безопасную, охраняемую и проверяемую площадку в виде ЦПКиО. Причиной отказа, вероятно, послужило то, что в парке "не будет той проходимости шашлыкоедов", однако, в случае согласия, фестиваль якобы можно было бы провести.

Организаторы рассказали, что в этом году "Фестиваль барбекю" должен был праздновать свое 15-летие. Были запланированы чемпионаты по барбекю, мастер-классы от шеф-поваров екатеринбургских ресторанов и мероприятия, посвященные продвижению туризма в Свердловской области. Представить свои блюда и продукцию готовились более 20 компаний, которые уже закупили мясо, наняли персонал и подготовили оборудование. А также порядка 30 фермерских хозяйств и производителей продуктов питания со всего региона. Все они, по словам организаторов, из-за отмены фестиваля понесли расходы на подготовку.

Организаторы собрали более 70 подписей в поддержку фестиваля и зарегистрировали их в канцелярии администрации города.

Теги: Екатеринбург, ЦПКиО, Фестиваль барбекю, площадка, полиция, согласование


