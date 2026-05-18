В Челябинске могут начать штрафовать за жару в общественном транспорте

Глава Челябинска Алексей Лошкин провёл аппаратное совещание. Одной из тем стала температура воздуха в общественном транспорте.

В общественном транспорте усилен контроль за комфортной температурой в салоне. Мэр подчеркнул, что во время рейдов важно работать с перевозчиками и привлекать их к ответственности за нарушение условий контрактов.

"На первый раз можно предупредить, начиная со второго – привлекать исполнителей к ответственности и выписывать реальные штрафы", - приводит пресс-служба мэрии слова Лошкина.