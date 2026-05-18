В мэрии Екатеринбурга рассказали, как попасть в укрытие при атаке БПЛА и что там должно быть

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, по закону организация, управляющая домом, обязана содержать помещения, определенные укрытиями на случай угрозы беспилотников, в сухом и чистом виде, с освещением и вентиляцией. Не допускается их подтопление, захламление, загрязнение и загромождение, а вот чем их оборудовать, решают сами жильцы. На общедомовом собрании можно выбрать, что необходимо для укрытия – мебель, медикаменты, вода и прочее, и определить источник финансирования.

"Памятки с информацией о местонахождении временных укрытий УК или ТСЖ обязаны разместить в подъездах домов. В них должны быть указаны адреса подвального помещения или подземного пространства (например, паркинга), которое можно использовать как укрытие, место хранения ключей от него и порядок доступа", - рассказали в администрации.

Там уточнили, что последнее также должно быть определено при участии жильцов.

"Если УК или ТСЖ отказывается предоставить доступ к подземному помещению или содержит его в ненадлежащем состоянии, вы можете направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру", - добавили в мэрии.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области были утверждены требования к укрытиям.