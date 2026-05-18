ВСУ за сутки нанесли десятки ударов по району ЗАЭС и Энергодару

За последние сутки ВСУ нанесли десятки ударов по району Запорожской АЭС и ее городу-спутнику Энергодару. Об этом сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Город на 11 часов город был отключен от электроснабжения, сейчас оно восстановлено, добавил он.

Лихачев отметил, что количество атак на ЗАЭС и Энергодар постоянно увеличивается после перемирия 8-11 мая. По его словам, радиационные риски для Запорожской АЭС растут день ото дня из-за ударов, пишет РИА Новости.

Накануне ВСУ обстреляли транспортный цех ЗАЭС. Повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала. Примерно в это же время была зафиксирована атака с использованием БПЛА по подстанции "Радуга". Беспилотник был сбит в воздухе, детонации не произошло, разрушений зафиксировано не было.